Da Fazio solito processo a Meloni | I manganelli? È fascismo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nello spazio dedicato alle opinioni dei giornalisti nel salotto di Fabiova in onda l'ennesimoal governo di Giorgia. Ospiti di Che tempo che fa, sul Nove, nella puntata del 25 febbraio, ci sono come di consueto Concita De Gregorio, Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea che tornano sugli scontri tra studenti e forze dell'ordine a Pisa. Il messaggio di fondo, ovviamente, è che siamo davanti a un esecutivo che usa metodi "fascisti", sorvolando sulle tante manifestazioni in cui ci sono stati scontri analoghi ma a aPalazzo Chigi c'era la sinistra... Gli stidenti "erano davanti a una scuola. Anche i simboli parlano in questa storia. Hanno rincorso i ragazzini usciti da scuola con gli zaini in spalla. Ci sono i video. Tutti filmano. Li abbiamo visti tutti. Non sono i ragazzi che hanno dato le testate contro i ...