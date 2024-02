Ravenna | rientra Alluci | Non è un match decisivo

Gadda all'assalto del bunker del Fanfulla. Convocato Mandorlini, rientra Nappello

(Di domenica 25 febbraio 2024) È unin cerca della continuità perduta, quello che oggi pomeriggio al ‘Guazzelli’ di Riozzo, frazione di Cerro al Lambro in provincia di Milano (fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Dini di Città di Castello, ingresso a 12 euro, diretta web in chiaro sulla pagina fb del club di casa), rende visita al Sangiuliano City, 8° a quota 34, a -8 dalla zona playoff. I giallorossi, primi della classe a quota 46, con 3 punti di margine sul Carpi e 4 sul terzetto Corticella-Forl-Victor San Marino, vengono da un mese col freno a mano tirato (4 punti nelle ultime 4 giornate e 2 ko nelle ultime 3). L’andamento lento ha impedito alla squadra di mister Gadda di mollare gli ormeggi, ma non di mantenere comunque salda la vetta. Gli avvoltoi girano minacciosi ed il campionato ha tutta l’aria di entrare nel vivo. Ilcol Sangiuliano City diventa di cartello, ...