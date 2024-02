Insulti, pugni e spranghe di ferro contro un 13enne, 4 minori indagati per bullismo

(Di domenica 25 febbraio 2024) AGI - Da mesi vessavano un compagno di scuola di 13 anni offendendolo, tirandogli i capelli, prendendolo ae in un'occasione facendolo cadere dalla bicicletta per poi picchiarlo e scagliargliun pezzo diche gli aveva causato un profondo taglio: con questa accusa quattro minorenni sono stati denunciato dai carabinieri di Sant'Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. E' stato l'ultimo episodio, che ha procurato alla vittima lesioni personali giudicate guaribili in 15 giorni, a indurre i genitori a rivolgersi ai carabinieri per denunciare. A conclusione delle indagini, per i quattroè scattata l'accusa di concorso in lesioni personali aggravate, percosse e molestia o disturbo alle persone alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Il procedimento, in ...