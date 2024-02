Web e turismo, il Morante guarda al futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 febbraio 2024) Una sezione professionale per i Servizi Commerciali, una per la Sanità e l’assistenza sociale e l’istituto tecnico Economico-Turistico. Sono questi i tre indirizzi, nati per rispondere alle esigenze del territorio, che ogni anno connettono i ragazzi che si diplomano all’Istituto Elsadi Sassuolo con le aziende del Distretto Ceramico. Un’offerta variegata, capace di preparare figure professionali competenti, molto richieste dalle imprese. L’offerta formativa dell’istituto comincia con l’orientamento in entrata, suddiviso in tre step. Il primo livello è il Salone dell’orientamento, dove si cerca di valorizzare le attitudini dei ragazzi e viene illustratata l’offerta formativa territoriale a studenti e famiglie, in collaborazione con tutti i dirigenti del Distretto. Il secondo livello di orientamento prevede, ogni anno, un ricco calendario di visite presso le ...