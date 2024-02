Roma | agli ottavi c' è il Brighton | tutti i segreti della squadra di De Zerbi

Europa League, Roma agli ottavi con il Brighton, Milan con lo Slavia Praga - Notizie - Ansa.it

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024)24 febbraio 2024 - Non è stata una manna il sorteggio di Nyon, ma sicuramente le urne di Europa League sono state più magnanime di quanto ci si potesse aspettare. Nella giornata di ieri in Svizzera si è tenuto il sorteggio deglidi finaleseconda competizione continentale, dove laha visto estrarre il nome delcome sua prossima avversaria nella seconda competizione continentale. Un sospiro di sollievo per aver evitato il Liverpool di Klopp e il Leverkusen di Xabi Alonso, rispettivamente capolista in Premier League e in Bundesliga, con i tedeschi ancora senza sconfitte in tutta la stagione. Non ci si può permettere di tirare troppo il fiato di fronte ai "Seagulls", ladi Deè tra le più apprezzate in Inghilterra per la ...