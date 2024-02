Draghi a Bruxelles: La Ue perde terreno, servono enormi investimenti. Creiamo un fondo pubblico-privato - Ildenaro.it

(Di sabato 24 febbraio 2024) Per finanziare glichealla Ue per affrontare le sfide che ha di fronte, le risorse pubbliche nazionali non saranno “mai” abbastanza, quindi occorre anzitutto “mobilitare il risparmio”, convogliandolo verso “produttivi”. A livello nazionale, bisogna verificare “quanto spazio” concederà il nuovo patto di stabilità per questi bisogni, mentre a livello Ue si può pensare ad un “dedicato”, a un “prestito” o a “partenariati pubblici e privati”, con un ruolo della Bei. Lo ha detto l’ex presidente della Bce Mario, intervenendo oggi all’Ecofin informale di Gand per discutere con i ministri, nell’ambito del suo dialogo con gli stakeholder che prepara la stesura del rapporto sulla competitività dell’Ue, commissionatogli da Ursula von der ...