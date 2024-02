Recanatese | la ricetta di Di Fabio | C’è da ricreare un gruppo forte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Fare quadrato tra società, squadra ed ambiente per riconquistare quella fiducia che probabilmente si è persa, magari anche attraverso pareggi, ma quello che conta più di tutti, in questo momento, è interrompere l’attuale trend totalmente negativo". A parlare è Guido Di, oltre 700 partite tra i professionisti, nel corso di una carriera dove ha sempre coniugato le indiscutibili doti tecniche ad un’abnegazione e spirito di sacrificio non comuni. A Fermo ma anche a Pescara, San Benedetto, Messina, Piacenza, Castel di Sangro e Siena è stato un autentico uomo squadra capace di trascinare i compagni anche e soprattutto nelle situazioni più difficili. Di, nel suo percorso ci sono state stagioni turbolente: come se ne può uscire, sempreché ce ne siano i mezzi? "Non è semplice vedendo solo esternamente quanto sta accadendo. Conosco Giovanni ...