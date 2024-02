Doc 3 | Marco Rossetti | “La memoria è la massima bellezza dell’uomo Giulia? L’amore non corrisposto va accettato”

Chi è Marco Rossetti, Damiano Cesconi in Doc nelle Tue Mani

(Di giovedì 22 febbraio 2024)è l'attore che interpreta, sin dalla seconda stagione, il ruolo di Damiano Cesconi in Doc-Nelle tue mani. Nel suo lavoro non si è mai tirato indietro nell'affrontare emozioni che mai aveva provato nel suo privato, come racconta in questa intervista dove tratteggia il valore dell'ascolto, ma anche della noia.