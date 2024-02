Simeone | «Inter ha approfittato di un nostro errore! Tranquillità»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’Atletico Madrid si arrende all’, con i nerazzurri che si impongono per 1-0 nell’ottavo di finale d’andata in Champions League.ha parlato così nel post-partita di Sky Sport IMPORTANTE – Queste le parole di: «La partita è andata come volevamo, siamo andati vicini a togliere qualcosa. Abbiamo avuto un errore importante e loro ne hannocome in altre dove abbiamo perso palla nella nostra metà campo. Abbiamo fatto una bella partita, giocato come volevamo. Abbiamo avuto anche qualche palla gol., c’è il ritorno. Andremo nelstadio e vedremo cosa succederà. L’importante è il campo, migliorare sui palloni persi a centrocampo dove loro sono forti. Cercare di generare uno spazio per poter fare una rimonta importante. Inzaghi? Ci siamo ...

Inter-Atletico Madrid in campo tra poco per la partita di andata degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League. Fischio d’inizio alle ore 21:00 a ... (inter-news)

Simeone ha analizzato quanto successo in Inter-Atletico Madrid, primo round degli ottavi di finale di Champions League andato in scena allo stadio ... (inter-news)

Inzaghi continua a pensare in grande. Anche l'Atletico s'inchina al suo contropiede: Certo è che Simeone è sceso in campo schierando come quinto a destra Lino, che è all'origine un'ala ... così da rendere complicata la costruzione offensiva dell' Inter . A Sans Siro una sfida molto ...

Champions, l'Inter vince il primo round contro l'Atletico Madrid: decide Arnautovi: L'Inter arrivava alla sfida di Champions, forte del primo posto in campionato e di un 2024 in cui ha vinto tutte le partite giocate in tutte le competizioni, mentre l'Atletico di Simeone aveva messo ...

Inter - Atletico Madrid 1 - 0, gol di Arnautovic in andata ottavi Champions: La partita L'Inter arriva alla sfida di Champions forte del primo posto in campionato e di un 2024 in cui ha vinto tutte le partite giocate in tutte le competizioni, mentre l'Atletico di Simeone si ...