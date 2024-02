Non funziona Vodafone oggi 11 febbraio ad alcuni clienti | lo stato del servizio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Si registrano delle anomalie11per l’operatore rosso; nonad un certo numero diai quali sono inibite solo determinate funzioni. La situazione è in continuo divenire in questa primissima parte di giornata ma, alle ore 9:30 odierne, possiamo già fare un primo punto della situazione. Il portale Downdetector segnala circa 200 segnalazioni di persone impattate dai problemiodierni. Le anomalie maggiori interessano ildella linea telefonica ma (in alternativa) anche la rete internet fornita del vettore. Le difficoltà in corso d’opera non sfociano tuttavia al momento in un vero e proprio down per tutti diffuso su tutto il territorio nazionale. Piuttosto le difficoltà sono per il momento contenute, anche se non si ...

Fermate bus senza paline, installazione in ritardo manca la linea elettrica: Un progetto completato in oltre vent'anni, costato ai contribuenti oltre 20 milioni di euro e per il quale, quando sarà rimesso in funzione, bisognerà verificare i costi di manutenzione dovuti ...

Mutuo per la casa in costruzione: come funziona e come richiederlo: Ma come funziona Di norma, il mutuo completamento costruzione viene ... mediamente da 18 mesi ai 30 anni; l’erogazione del denaro non avviene completamente in un’unica volta, ma in più tranche, a ...

Lazio, l'evoluzione di Mario Gila: da alternativa a inamovibile, e a Madrid...: Ha preso al volo l'occasione giusta senza pensarci due volte. Ora non è più un'alternativa, anzi, è l'unica certezza della difesa della Lazio. Giovedì sera contro il Torino toccherà nuovamente a lui ...