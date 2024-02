Borsa | Piazza Affari apre in rialzo con Europa

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Milano, 21 feb. (Adnkronos) - Apertura inperche nei primi minuti di scambi vede salire il Ftse Mib dello 0,26%. Bene anche il Dax a Francoforte che guadagna lo 0,10%, e il Cac40 a Parigi in progresso dello 0,18%. A Londra il Ftse 100 sale dello 0,37%. In Asia Tokyo ha chiuso le contrattazioni con un -0,17%.

improvviso strappo in borsa per la Juventus . Il titolo del club bianconero a Piazza Affari questa mattina si è impennato toccando un massimo di 2.6 ... (sportface)

Roma, 14 febbraio 2024 – Fuga da piazza Affari . L'annuncio dell'addio ai listini di due importanti aziende italiane come Tod's e Saras, giunto nella ... (quotidiano)

A intervalli regolari, riemerge il tema dell’apparente scarso investimento in attivi italiani da parte del risparmio nazionale. Ma, se partiamo dal ... (ilfoglio)

Borsa, Piazza Affari apre debole. Attesa per le trimestrali: A Piazza Affari focus Mediobanca dopo che Delfin ha venduto lo 0,12 % per restare sotto il 20% quota che avrebbe superato con il buyback. Attesa per A2a dopo i conti preliminari del 2023 che hanno ...

