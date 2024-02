Nuova eruzione vulcanica in Islanda | la lava mette a rischio la rete di riscaldamento delle case

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il sindaco della cittadina di Reykjanesbær, Kjartan Már Kjartansson, ha dichiarato che sono in corso i preparativi per affrontare i disagi alla popolazione causati dallache scorre sulla linea dei servizi che forniscono ila Svartsengi a causa dellainiziata questa mattina sulla penisola di Reykjanes nel sud-ovest dell’, la terza nella regione...

È la quinta eruzione in Islanda in quasi tre anni, la precedente si era verificata la sera del 18 dicembre nella stessa zona. Leggi (internazionale)

Giovedì 8 Febbraio 2024 - Alle 7:00 è iniziata un'intensa attività vulcanica a nord-est di S ýlingarfell, nel sud-ovest dell'Islanda a circa 30 chilometri da Reykjavik, vicino Grindavík. In pochi ...(LaPresse) Nuova eruzione vulcanica nella penisola di Reykjanes in Islanda. Si tratta della terza avvenuta nella regione in pochi mesi e della sesta dal 2021. L'eruzione è iniziata dopo un'intensa att ...