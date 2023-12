Sci alpino | startlist gigante Tremblant 2023 | orari 3 dicembre | tv | programma | streaming | azzurre in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) L’Italia ci riprova e vuole il bis. Dopo aver festeggiato a dovere la grandiosa vittoria di Federica Brignone, oggi la nazionale azzurra vuole centrare il secondo successo consecutivo a(Canada). Sulla pista denominata “Flying Mile”, infatti, ildella Coppa del Mondo di scifemminile-2024 ci regalerà un secondo, con le nostre portacolori che partono come grandi favorite. La prima manche dellatra le porte larghe scatterà alle ore 17.00 italiane (le ore 11.00 nel Quebec), quindi la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 20.15. Cosa dovremo attenderci dalladi oggi? Federica Brignone appare davvero in un momento di grazia e proverà a ripetersi immediatamente. Alle sue spalle, però, un nutrito gruppo di rivali. Si ...