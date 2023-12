Pagliacciata di Nardella | Salvini lo umilia | le parole del leghista | Firenze s' infiamma

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ormai è chiaro che Dario, sindaco uscente e non più candidabile di, sta usando la kermesse organizzata dalla Lega per provare a lanciare la sua campagna elettorale in chiave europee. Non può spiegarsi altrimenti l'iper attivismo del primo cittadino, che dopo aver chiamato alla rivolta i centri sociali - salvo poi pentirsene quando qualcuno gli ha fatto notare che per la sicurezza della città non è proprio il massimo - e attaccato il direttore degli Uffizi Eike Schmidt che ha invitato le delegazioni di europarlamentari a visitare il museo, ieri è riuscito ad organizzare in fretta e furia una mini manifestazione di “giovani democratici” che come atto di ribellione hanno srotolato una bandiera della Ue cingendola al basamento che sorregge la copia del David di Donatello che si trova davanti a Palazzo Vecchio. Contemporaneamente ...