Disabilità | Giulia Lamarca | Quando vedremo sfilare una modella in carrozzina in Italia?

(Di domenica 3 dicembre 2023) Abbattere dei muri. Non tanto parlando, ma mostrando che si può fare.lo fa ogni giorno su Instagram e Tik Tok. Dodici anni fa, a 19 anni, ha avuto un incidente che le ha cambiato la vita: ha perso l’uso delle gambe e iniziato una seconda vita seduta su una. Non uno strumento di costrizione, ma una possibilità di tornare a muoversi, anche se in un modo nuovo e difficile da accettare.è tante cose: una donna, una travel blogger, una psicologa, un’attivista, una madre e una moglie. Non è la sua. Ma ci è voluto un lavoro di anni per fare pace con questa nuova sé. Un lavoro che continua anche oggi, giorno dopo giorno. Grazie al quale oggi aiuta migliaia di ragazze che si rivedono in lei. Perché la identificarsi negli altri è fondamentale, ...