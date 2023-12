Bryan Danielson conferma | “Ho fatto parte della commissione disciplinare che ha licenziato Punk ”

Leggi su aewuniverse

(Di domenica 3 dicembre 2023) Come riportato precedentemente,è stato coinvolto nel licenziamento di CM, e l’American Dragon stesso hato la questione al podcast Meggie & Pealoff. “Si, ho. Chiaramente, ciò che è successo è successo. A me piace CM, ed ha contribuito molto per la AEW. Non c’è molto che io possa o voglia dire a riguardo. La cosa divertente è stato vedere internet che diceva che io ero a capo. C’erano più di tre persone coinvolte in questa decisione, ma la maggiorerano avvocati. Sono grato per il tempo che ha potuto trascorrere qui in AEW. Ha ...