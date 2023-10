Stellantis - DS | Jeep | Lancia e Opel | le novità per Melfi dal 2024 in poi

Leggi su quattroruote

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il gruppoha rivelato diversi dettagli del piano prodotti già definito per. In particolare, durante un incontro con le organizzazioni sindacali, è stato illustrato il cronoprogramma delle future produzioni previste per l'impianto lucano, ossia cinque nuove modelli appartenenti ai marchi DS,. Si parte con DS. Nello specifico, secondo quanto comunicato da Fim, Uilm, Fismic e Uglm, per l'ultimo quadrimestre delil costruttore guidato da Carlos Tavares prevede la "salita produttiva della prima vettura a marchio DS che passerà per la prima volta in linea al pilotino digià alla fine della prossima settimana". Non ci sono conferme ma, come suggerito dall'amministratore delegato del brand Béatrice Foucher in un'intervista a ...