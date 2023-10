Real Madrid | Ancelotti | “Questi rigori non si fischiano | soprattutto in Champions”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“È stata una partita difficile e combattuta. Non siamo partiti bene ma poi la squadra ha cominciato a giocare meglio. Il maggior momento di sofferenza è stato dopo il calcio di rigore che è stato molto dubbio. Abbiamo portato però a casa una vittoria molto importante”. Al termine della gara, Carloha commentato la prestazione delai microfoni di Sky Sport. L’allenatore italiano ha poi continuato parlando del calcio di rigore assegnato agli azzurri: “La regola dice che un rimbalzo non incide. È vero che la mano era un po’ coperta ma era in una scivolata. Abitualmentenon siin”. “Dire che è un autogol di Meret mi sembra assurdo, ha fatto un tiro ...