Mestre Venezia | autobus di linea cade da cavalcavia | almeno due morti e 40 feriti

Tragedia a Venezia , dove un pullman di linea è precipita to da un cavalcavia precipita ndo per dieci metri dopo aver preso fuoco : molte delle persone ...

Venezia (ITALPRESS) – Spaventoso incidente a Mestre, dove un autobus in fiamme questa sera, qualche minuto prima delle 20,00, è caduto dal ...

(Adnkronos) – Un pullman è precipita to oggi da un cavalcavia verso le 19.45 a Mestre, Venezia . A seguito dell'impatto il veicolo si è incendiato. ...

Un Pullman con numerose persone a bordo è precipitato questa sera da un tratto sopraelevato di via dell’Elettricità, a Mestre , ...

Leggi Anche Padova, lite in un condominio: un uomo morto accoltellato e due feriti Non regge la versione del furto in casa I due fermati sono Radu ...