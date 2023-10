LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Moschettieri quinti ad una rotazione dal termine

Leggi su oasport

22:04 14.000 per Kazuma Kaya, la Cina ha rosicchiato un punto sul Giappone. 22:03 12.833 alla sbarra per Khoi Young, gli Stati Uniti vengono superati dalla Cina. 22:02 Purtroppo arriva un pesantissimo 10.633 per Mario Macchiati al cavallo con maniglie. 22:01 12.600 per Rene Cournoyer al corpo libero, il Canada è un avversario diretto dell'Italia per il quinto posto. 22:00 La Cina inizia alla grande con un pauroso 15.000 di Yang Liu agli anelli, attenzione perchè può succedere di tutto! 21:58 L'Italia chiuderà al cavallo con maniglie, bellissima la lotta per il podio tra le prime quattro. 21:55 Quesa la classifica ad unadal: 1.Giappone (213.662) 2.Stati Uniti (211.129) 3.Cina (209.962) 4.Gran Bretagna (208.162) 5.Italia (204.661) 6.Svizzera ...