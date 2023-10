Donna trans manganellata dai vigili | sette agenti verso il processo Anche la 42enne indagata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Si ampliata l’inchiesta della procura di Milano sulle violenze subite da unada parte di un gruppo di. Sonoora glidella Polizia locale indagati e per i quali si profila la richiesta di. Bruna, 42 anni, il 24 maggio scorso, fu colpita con manganellate,in testa, e calci, oltre a spray al peperoncino spruzzato in viso, in zona Bocconi, mentre alcuni studenti riprendevano tutto coi telefonini. Oltre, infatti, ai treaccusati di lesioni aggravatedall’abuso della pubblica funzione e falso in atto pubblico (quest’ultimo reato contestato a due di loro), di cui già si era saputo, ad altri quattrovengono imputati i reati di falso in atto pubblico (contestato ...