Post anti-Salvini e follower di Soumahoro | chi è la giudice di Catania che ha bocciato il decreto migranti

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Si chiama Iolanda Aolico il magistrato del tribunale diche ha firmato la sentenza a sorpresa che hailmigrdel governo e sul quale è intervenuta anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Libero e Il Giornale sono andati sul profilo Facebook del magistrato che non ha convalidato il fermo dei migrnel centro richiedenti asilo di Pozzallo. Tutti loro ora sono liberi grazie ad Aolico, definita dalla stampa vicina alla sinistra come un «cane sciolto», un magistrato libero e senza legami con correnti politiche all’interno della magistratura, che opera nel palazzo di Giustizia di. LEGGI ANCHE I giudici contro ildel governo: liberi 4 migra tempo ...

Iolanda A post olico è il magistrato che non ha convalidato il fermo dei migranti nel centro richiedenti asilo di Pozzallo, non proprio perseguitati ...

La Festa dei Nonni sarà al centro della puntata di Un posto al sole in onda lunedì 2 ottobre 2023 . La festività, come segnalano le anticipazioni ...

Un Posto al Sole su Rai 3: scopriamo le Anticipazioni degli episodi della soap in onda la settimana che va dal 2-6 ottobre 2023 The post ...

Ilè accompagnato da due foto che lo ritraggono al supermercato mentre acquista delle castagne ...pesce ma tanta roba' Ma tra i commenti c'è anche chi si chiede dell'iniziativa del trimestre-...Da domenica per tre mesi in migliaia di negozi i prodotti di prima necessità avranno prezzi bloccati o ...

Firme anti-Salvini e post pro migranti. Ecco chi è la giudice che sfida ... ilGiornale.it

Come funziona il “trimestre anti-inflazione” Il Post

Da domenica per tre mesi in migliaia di negozi i prodotti di prima necessità avranno prezzi bloccati o scontati ...Iolanda Apostolico è il magistrato che non ha convalidato il fermo dei migranti nel centro richiedenti asilo di Pozzallo, non proprio perseguitati politici ...