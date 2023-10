Federica Pellegrini | parto previsto a fine anno | “Vorrei fosse in acqua”

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “Mi sono informata sulin, è una cosa che mi piacerebbe”. Cosìsvela come vorrebbe mettere al mondo la sua primogenita. Nel corso di un’intervista a Verissimo, La Divina, ha parlato, tra le altre cose, della sua prima gravidanza e della bambina che aspetta insieme a suo marito, l’allenatore Matteo Giunta. “È un ambiente che conosco bene, – aggiunge riferendosi alla sua lunga attività di nuotatrice – conosco soprattutto bene il modo in cui il mio corpo ci si adatta”. Poi qualche rivelazione su come ha scoperto di essere incinta: “L’abbiamo scoperto poco romanticamente, con un classico test casalingo dopo un ritardo di qualche giorno. È andato Matteo a vedere il risultato”. A Silvia Toffanin,ha anche svelato quando ha saputo di ...