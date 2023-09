Pubblicità Esselunga-Pesca | canzone | campagna | video spot

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 27 settembre 2023) SchedaSembra incredibile che unocome questo possa generare delle polemiche, ma oggi tutto è amplificato e dietro ogni cosa c’è un retropensiero. È così che una storia che vede una vicenda di genitori separati (entrambi molto affezionati alla figlia) con gli occhi della bambina stessa, da alcuni viene vista come una colpevolizzazione di uno dei due, responsabile della separazione. Ma ilandrebbe guardato così, senza cercare dei colpevoli, mettendosi solo nei panni di una bambina che invidia le famiglie unite, senza stare a pensare se sia stato comunque meglio separarsi che (magari) litigare di continuo. I bambini sono semplici, perché a volte non possono esserlo anche gli adulti? Messa in onda: settembre 2023 Titolo: La. Una Storia...