“Non dovevi farlo | troppo intimo” UeD | Manuela asfalta subito Michele | il gesto in pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023)Carriero è l’unica tronista donna di Uomini e Donne per ora e, come i colleghi Cristian e Brando, sta iniziando a conoscere i primi corteggiatori che, lo ricordiamo, sono scesi dalle scale per un appuntamento al buio. Al momento sta ‘frequentando’ Carlo ee quest’ultimo è già balzato agli onori del gossip perché bollato dalsocial come “finto”, “Solo in cerca di visibilità” e già “prediletto di Maria De Filippi”. La ex protagonista di Temptation Island ha specificato di cercare l’amore vero, non la visibilità e un atteggiamento dil’haindispettita. Anzi, due. Intanto in puntata la conduttrice ha mandato in onda un filmato che mostra il ragazzo di Castellammare di Stabia dividere un caffè con una corteggiatrice durante un ballo. La tronista non ha digerito ...