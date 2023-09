Limiti agli agenti | la Fifa vince in tribunale in Belgio

Leggi su panorama

(Di mercoledì 27 settembre 2023) In attesa che si pronunci la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, laha vinto una batta davanti ai giudici delcommerciale di Bruxelles per affermare la validità del nuovo sistema di norme che deve regolare, limitandola, l'attività die procuratori che animano il calciomercato mondiale. Per intenderci, una fetta della torta complessiva che nell'ultima sessione estiva 2023 ha portato nelle tasche degli intermediari 650 milioni di euro, circa il 10% del giro d'affari complessivo. Da mesi il presidente della, Gianni Infantino, ha messo a punto un sistema di norme per limitare la fuoriuscita di denaro dal sistema calcio. Percentuali più basse per i procuratori e obbligatorie, divieti di rappresentanza multipla e creazione di un albo internazionale al di fuori del quale la ...