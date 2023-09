Il Cagliari si illude | il Milan lo ribalta Inter agganciata per ora

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Vince ilnella principale delle partite delle 18.30 per il turno infrasettimanale di Serie A. Ail gol di Luvumbo non basta ai padroni di casa, finisce 1-3.in testa alla classifica in attesa del match col Sassuolo. IN RIMONTA – Ilpassa in Sardegna e, in attesa di-Sassuolo delle 20.45, aggancia la vetta della classifica. Finisce 1-3 all’Unipol Domus, in una partita dove i rossoneri iniziano bene ma i rossoblù segnano per primi. Al 29’ giocata caparbia di Nahitan Nandez, tocco a Zito Luvumbo e sinistro potentissimo che butta giù la porta di Marco Sportiello per l’1-0. È un grave errore a portare al pari del, al 40’ cross dal fondo di Christian Pulisic per nessuno ma Boris Radunovic non trattiene il pallone e lo lascia ...