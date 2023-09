(Di mercoledì 27 settembre 2023)tornerà insabato 30 settembre, 40 giorni dopo la poco esaltante prestazione offerta ai Mondiali di Budapest, dove concluse al 12mo posto sui 10.000 metri. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri, che nel corso di questa stagione ha fattoil proprio debutto in Maratona, prenderà parte alal Sas, tradizionale appuntamento che si snoda lungo le strade di Trento. Lungo i dieci chilometri in terra dolomitica, il padrone di casa incrocerà avversari di lusso come i kenyani Kibiwott(che tra meno di un mese proverà a riprendersi il record mondiale della mezza maratona) e Michael, senza dimenticarsi degli altri italiani Danielee Yassinè ...

TRENTO. L'annata dell'outdoor sta per andare in archivio, ma non per la città di Trento, che si appresta ad ... come da tradizione, per il Giro al Sas edizione 2023 : l'idolo di casa......running che vedrà protagonisti alcuni degli atleti Adidas che hanno appena partecipato ai Mondiali didi Budapest. Sedici di loro (8 uomini e 8 donne), divisi in due team capitanati da...

Atletica, Yeman Crippa torna in gara: sfiderà Kandie e Temoi al Giro al Sas, in strada anche Meucci e Bouih OA Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

L’evento è stato presentato stamattina nella Sala di Rappresentanza del Comune di Trento, alla presenza del campione europeo dei 10.000 Yeman Crippa, annunciato in gara sabato nella corsa che misura ...Presidente: Dino Parise Casa dello Sport - Sanbapolis Via della Malpensada 84 - 2° Piano 38123 Trento Tel: 345 4010557 Email: cr.trento@fidal.it ...