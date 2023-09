Teo Mammucari | “Mediaset? Non posso lavorare dove non si fa niente di nuovo da 30 anni”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 23 settembre 2023) Tra i concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le stelle” al via il prossimo 21 ottobre su RaiUno figura anche Teo. In un’intervista rilasciata a “Il Messaggero”, l’ex conduttore de “Le Iene” ed ex giudice di “Tu sì que vales” svela cosa l’ha spinto ad accettare la proposta di Milly Carlucci ma soprattutto spiega senza mezzi termini perché ha lasciatodopo tanti. “Io della tv non ho bisogno, prendo un microfono e salgo su un palco” “Se domani si spegne la televisione, siamo in pochi a poter continuare a– esordisce – Io della tv non ho bisogno, prendo un microfono e salgo su un palco. Questa è la differenza tra un artista e uno messo lì per altri motivi. Ho avuto il coraggio di lasciare, Le Iene e Tu sì que vales. Quanti lo ...