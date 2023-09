(Di giovedì 21 settembre 2023) Londra – E’ stata una intensa terza giornata di gare sul canale olimpico di Lee Valley a Londra, dove è in corso il Mondiale di, valido per la qualificazione olimpica di Parigi 2024.in, che scenderanno in gara domani. Il racconto delle gare (feder.it) Italia che si conferma al vertice del movimentondo ini K1 maschili di Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi, ed il K1 femminile di Stefanie Horn. Dopo le quattro semifinali di ieri conquistate nel C1 da Paolo Ceccon, Raffaello Ivaldi, Elena Borghi e Marta Bertoncelli, sale così ail totale delle barche italiane che nel weekend ...

Dopo le prove a squadre andata in scena ieri, con il bel bronzo conquistato dal C1 maschile, è tempo di gare individuali in quel di Lee Valley, ...

Londra – Si è svolta la seconda giornata a Londra per i Mondiali di Canoa Slalom , che mettono in palio il pass per Parigi 2024. Tanta la pioggia ...

Terza giornata dei Mondiali di canoa slalom in corso di svolgimento a Lee Valley, in Gran Bretagna. Dopo le prove a squadre e le batterie della ...

Notizie positive per l’Italia dai Mondiali di Canoa Slalom in corso di svolgimento a Lee Valley. Per quanto riguarda il kayak, e in particolare il ...

Notizie positive per l'Italia daidislalom in corso di svolgimento a Lee Valley. Per quanto riguarda il kayak, e in particolare il K1 sono tre gli azzurri che trovano posto tra i migliori trenta delle semifinali, due ...Dopo le prove a squadre andata in scena ieri, con il bel bronzo conquistato dal C1 maschile, è tempo di gare individuali in quel di Lee Valley, dove sono in corso idislalom 2023. Giornata dedicata alla canadese , con tre italiani impegnati nella gara maschile e altrettanti in quella femminile con l'obiettivo di centrare un posto ai prossimi ...

Canoa slalom, Mondiali 2023: De Gennaro e Horn già in semifinale nel K1, tutti gli altri in lotta nella seconda batteria OA Sport

Mondiali di Canoa Slalom e Kayak Cross, l'Italia porta sette Azzurri in semifinale Il Faro online

Giornata di kayak ai Mondiali di canoa slalom di Lee Valley. Si sono concluse da poco le prime batterie di qualificazione, con due azzurri, uno per gara, già in semifinale, i soliti Giovanni De Gennar ...Terza giornata dei Mondiali di canoa slalom in corso di svolgimento a Lee Valley, in Gran Bretagna. Dopo le prove a squadre e le batterie della canadese, è ora il momento del kayak: giornata dedicata ...