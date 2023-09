Infiltrazioni d' acqua al Capellini Sauro | per gli alunni la didattica a distanza

(Di giovedì 21 settembre 2023) I moduli temporanei utilizzati per garantire la continuità durante la ristrutturazione dell'edificio hanno bisogno di riparazioni

I moduli temporanei utilizzati per garantire la continuità durante la ristrutturazione dell'edificio hanno bisogno di riparazioniInfine, sigillano le piastrelle così da scongiurare eventualidisotto il pavimento. In base al materiale in cui vengono realizzate, le fughe possono essere cementizie o ...

Brivio, biblioteca allagata: 50mila euro per eliminare le infiltrazioni d ... Lecco Notizie

Piazza del mercato: nuove infiltrazioni, fontane senz’acqua e materiale di cantiere abbandonato da due mesi. I lavori sono finiti CittaDellaSpezia

I moduli temporanei utilizzati per garantire la continuità durante la ristrutturazione dell'edificio hanno bisogno di riparazioni ...La Provincia della Spezia in una nota comunica che “a causa di una problematica legata ad una infiltrazione d’acqua piovana, i moduli temporanei in utilizzo quale spazio didattico presso l’Istituto Ca ...