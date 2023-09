Palermo | Aurelio | «Il nostro obiettivo è essere competitivi per la Serie A»

(Di lunedì 18 settembre 2023) Giuseppe, giovane esterno sinistro del, ha parlato ai canali ufficiali del club rosanero. Ecco le sue dichiarazioni Giuseppe, giovane esterno sinistro del, ha parlato ai canali ufficiali del club rosanero. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Ad Ascoli abbiam ottenuto una grande vittoria su un campo molto difficile. Siamo stati squadra a mantenere lo 0-0 sino alla fine, poi grazie a Mancuso e una spizzata di Ceccaroni abbiamo vinto la partita e siamo contenti per i tre punti. Questa vittoria è già stata archiviata, la testa è già a Cosenza. Ilper laA, ce la metteremo tutta per raggiungere questo traguardo, daremo il massimo ogni volta che scenderemo in ...

Curiosità: Il Palermo Football Club, meglio noto come Palermo (AFI: /pa'lrmo/), è una società calcistica italiana con sede nella città di Palermo, militante in Serie B, secondo livello del campionato italiano di calcio.

Così il terzino sinistro delGiuseppeha commentato la vittoria sul campo dell'Ascoli, dove ha anche accarezzato la possibilità di segnare un gol, proiettandosi già alla prossima ...Archiviato l'Ascoli, ora ilsta già pensando alla sfida di venerdì sera, in casa, contro il ... ha detto il terzino Giuseppe, a commento della vittoria riportata contro i marchigiani. "...

