Manchester City-Inter 1-0 | Rodri regala la Champions League a Guardiola | Inzaghi sconfitto a testa alta

(Di sabato 10 giugno 2023) Nella serata di sabato 10 gli giugno alle ore 21:00 si disputa la finale ditra. Gli inglesi approdano in finale dopo aver dominato la semifinale contro il Real Madrid e il sonoro 4-0 del ritorno. I neroazzurri sono reduci invece dal doppio derby vincente contro il Milan. Simone, tecnico dell’, il primo tempo La prima occasione da gol è per gli inglesi: dopo 5 minuti la percussione in area di Bernardo Silva si conclude con un tiro a giro che termina alto di poco. Dopo una lunga fase di studio al 27? si vede per la prima volta Haaland: il centravanti norvegese viene lanciato in profondità ma il suo tiro viene respinto da Onana. Al ...

Inter ko nella finale di Champions League che sorride al Manchester City: Guardiola si impone su Simone Inzaghi 1 - 0 grazie a un gol di Rodri. Per la squadra inglese è la prima vittoria della Champions della sua storia. Sfortunata l'Inter che dopo lo 0 - 1 ...

La squadra di Pep Guardiola conquista il trofeo più ambito dai club, superando la formazione di Inzaghi, sfortunata in un paio di occasioni.Il Manchester City ha vinto la Champions League 2023 battendo in finale l’Inter per 1-0. Allo stadio Ataturk di Istanbul decide un gol di Rodri ...