Giornata degli Oceani | Marevivo | “In acqua più plastica che pesci”

(Di giovedì 8 giugno 2023)Mondiale, quella di oggi 8 giugno, che è un grido di aiuto lanciato dasulla condizione dei mari nel mondo. Senza un’azione drastica, lapotrebbe superare in peso tutti inell’oceano entro il 2050: è questo l’appello lanciato lo scorso anno da Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, all’apertura dell’ultima Conferenza dell’Onu suglia Lisbona (giugno 2022), che di fatto è già realtà. L’appello lanciato nellaMondiale“Le immagini che vediamo”, ha spiegato, “urlano la drammatica situazione in cui si trova il mare e ci parlano dei due principali problemi che lo colpiscono: l’eccesso di ...

...autentiche e significative continuano infatti a svolgere un ruolo fondamentale nel mondo... Nel corso di un' intensadi lavori , sul palco dell'Aula Magna della John Cabot University a ...Unostrumenti che può aiutare in tal senso è il plug - in, a patto che la batteria sia di dimensioni tali da permettere la guida in elettrico per l'intera. Purtroppo molti dei plug - ...... grazie all'interessamentoinsegnanti Mauro Esposito e Lorenzo Bertinelli . E' partito nell'... Ladisputata sul campo del Rugby Foligno è stata a coronamento delle attività svolte ...

Giornata mondiale degli oceani, 'le maree stanno cambiando' - Ambiente & Energia Agenzia ANSA

Catanzaro – Giornata funesta per il mondo del lavoro in Calabria ... lavoratori e le lavoratrici della provincia di Cosenza e del nostro paese. La prevenzione degli incidenti mortali sul lavoro deve ...Ambiente ed Energia Giornata mondiale degli oceani, 8 giugno: prosegue l’impegno in campo ambientale della Guardia Costiera - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...