Bebe Vio ai WEmbrace Games | “Felice di avere in squadra anche Totti“

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Mettere delle barriere davanti alle persone e vedere come le affrontano tutti insieme. Giocare per un giorno intero dimostrando che insieme si può includere e considerare la disabilità parte della normalità di tutti i giorni”. È questo – come ha spiegatoVio – l’obiettivo degli. Presentata questa mattina in Campidoglio, l’edizione 2023 della manifestazione organizzata dalla campionessa paralimpica di fioretto andrà in scena lunedì 12 giugno dalle 20 presso lo Stadio dei Marmi di Roma con il claim “Cambiamo le regole del Gioco!”.Vio aiUna serata all’insegna dell’integrazione, condotta dal Trio Medusa, composto da Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi, che vedrà sfidarsi otto squadre, provenienti da tutta Italia e dall’estero, ...