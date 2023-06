Da Santander le prime panchine realizzate con carte di credito riciclate

(Di lunedì 5 giugno 2023) Sono già 130 ledonate da Bancoai municipi di Valencia, Malaga econ plastica riciclata ottenuta dadie bancomat ritirati dalla circolazione. Lo comunica il colosso bancario spagnolo che da un anno ha messo a disposizione dei propri clienti la possibilità di riconsegnare le propriescadute o danneggiate per sottoporle a un processo di riciclaggio con la trasformazione della plastica in elementi di arredo urbano. Ad oggiha già riciclato più di 680.000scadute o danneggiate in una iniziativa che fa parte del suo impegno per l’economia circolare e per ridurre il suo impatto ambientale. Bancosi è posto l’obiettivo di realizzare ...

