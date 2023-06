Atalanta-Monza 5-2 | tripletta di Koopmeiners

(Di domenica 4 giugno 2023) Bergamaschi in Europa League con la Roma L’si impone 5-2 sulnell’ultima gara di Serie A e chiude il suo campionato al quinto posto con 64 punti. La formazione di Palladino, invece, resta ferma a 52 punti e manca l’aggancio al nono posto. I nerazzurri di Gasperini controllano la gara sin dal primo tempo che chiudono con i due gol di vantaggio grazie alla doppietta dial 12? e 46?. Nella ripresapiù intraprendente, sfiora il gol al 48? con Mota e va a segno al 51? con Colpani. Al 70? ilresta in dieci: appena entrato Marlon prende un cartellino rosso per condotta antisportiva. L’dilaga, fa il 3-1 con Hojlund al 74? e il 4-1 ancora conper lapersonale. Poi all’82’ Petagna accorcia ...

Da Bergamo è arrivato il raddoppio dell'sul, praticamente un posto per l'Europa League era già di Gasperini. Da Roma è arrivato il pareggio dei giallorossi, ma non cambiava niente: ai ...Oltre ai giallorossi, anche l'- che ha battuto il5 - 2 - si è classificata per la prossima competizione calcistica continentale per le squadre di club organizzata dalla Uefa, la ...Leggi anche Udinese - Juve 0 - 1, gol di Chiesa: Allegri in Conference League5 - 2, tripletta di Koopmeiners LA PARTITA Mourinho per l'ultima in campionato, da squalificato, opta ...

Le pagelle dell'Atalanta - È la serata di Teun Koopmeiners. Hojlund cerca il gol e lo trova TUTTO mercato WEB

"Abbiamo affrontato una big del nostro calcio, il merito va all'Atalanta. Ti porta a giocare anche maleloro sono stati bravi, sporcano tutte le giocate. Poi abbiamo preso le misure, mi è piaciuto di p ...Dybala firma la vittoria su rigore al 91', lo Spezia si gioca la permanenza in Serie A nello spareggio con il Verona ...