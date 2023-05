Carlo Piano racconta Donato Bilancia | l’intervista sul suo libro “Il torto”

(Di domenica 28 maggio 2023) Nel suolo scrittore e giornalistaha ricostruito nei dettagli la vita del serial killer più efferato del Novecento GENOVA – Tra le pagine di cronaca nera più cruente degli ultimi cinquant’anni figura quella di, serial killer crudele e impietoso. Tra il 1997 e il 1998 ammazzò in soli sei mesi diciassette persone tra la Liguria e il Basso Piemonte. Nove uomini e otto donne. Biscazzieri, gioiellieri, metronotte, cambiavalute, prostitute. Con motivazioni e modus operandi diversi. Ma con un solo chiaro e preciso scopo: uccidere. Il 6 maggio 1998 venne arrestato a Genova e, successivamente, condannato a tredici ergastoli. Morì di Covid, in carcere, nel dicembre del 2020, dopo aver rifiutato le cure. A, o Walter come si ...

Kate Middleton è il membro della royal family più amato e popolare. Una buona notizia per la monarchia, una brutta per re. Che, ancora una volta, rischia di passare in secondo. Un ruolo che non apprezza e che già lo ha infastidito ai tempi di Diana… (foto Getty) Avere un personaggio di punta nella ...L'approvazione delda parte del Congresso prima del 5 giugno, quando il Tesoro esaurirà le ...speciali e grazie alla quale ottiene la cittadinanza americana (in foto la consegna del premio...... commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, il senatore FdI Luca De. 'Nota ...per le comunità locali.' L'emendamento approvato indica anche le caratteristiche richieste dal...

Chi è Carlo Piano Età, vita privata e biografia del giornalista Tag24

POTENZA - Un approfondimento sui risultati conseguiti nel biennio 2021-2022 dall’Azienda ospedaliera regionale ‘San Carlo’ sarà presentato mercoledì 31 ...Due settimane dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli si sono lasciati ...