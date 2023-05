Piero Angela | le cause della morte del divulgatore scientifico

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 maggio 2023) , malattia, figlio Alberto, moglie, carrieraè morto il 13 agosto 2022 all’età di 93 anni. È stato un grande giornalista e, con trasmissioni di successo come Superquark. Il figlio Alberto lo omaggerà con uno speciale di Ulisse – Il piacerescoperta dal titolo– Un viaggio lungo una vita, in onda in prima serata questa sera, 25 maggio 2023, su Rai 1.combatteva da tempo con una malattia. A darne l’annuncio sui social suo figlio Alberto, anche lui nototelevisivo. “Buon viaggio papà”, ha scritto Alberto. “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati ...