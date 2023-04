Da Qwince piattaforma digitale per migliorare l’aderenza alle terapie (Di lunedì 3 aprile 2023) PALERMO (ITALPRESS) – A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Salute, Qwince ha lanciato oggi la nuova piattaforma digitale PuntoFarma per la gestione della cronicità. Della soluzione tecnologica e dei suoi vantaggi parla in un’intervista all’Italpress Gianmarco Troìa, amministratore delegato di Qwince.“La pandemia ha sottoposto i pazienti cronici e tutti gli operatori sanitari coinvolti nel processo di prevenzione, assistenza e cura ad uno stress particolare ed è proprio a loro che ci rivolgiamo con PuntoFarma – spiega -. Rendendo l’utilizzo della tecnologia ancora più indispensabile nell’ambito sanitario, l’emergenza Covid ha aumentato le aspettative dei pazienti rispetto a servizi a cui si richiede oggi di integrare un livello di innovazione più elevato che in passato. Se durante la pandemia, da un lato, sono ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 aprile 2023) PALERMO (ITALPRESS) – A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Salute,ha lanciato oggi la nuovaPuntoFarma per la gestione della cronicità. Della soluzione tecnologica e dei suoi vantaggi parla in un’intervista all’Italpress Gianmarco Troìa, amministratore delegato di.“La pandemia ha sottoposto i pazienti cronici e tutti gli operatori sanitari coinvolti nel processo di prevenzione, assistenza e cura ad uno stress particolare ed è proprio a loro che ci rivolgiamo con PuntoFarma – spiega -. Rendendo l’utilizzo della tecnologia ancora più indispensabile nell’ambito sanitario, l’emergenza Covid ha aumentato le aspettative dei pazienti rispetto a servizi a cui si richiede oggi di integrare un livello di innovazione più elevato che in passato. Se durante la pandemia, da un lato, sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messina_oggi : Da Qwince piattaforma digitale per migliorare l’aderenza alle terapiePALERMO (ITALPRESS) – A pochi giorni dalla Gio… - blogsicilia : #notizie #sicilia Da Qwince piattaforma digitale per migliorare l’aderenza alle terapie - - blogsicilia : #notizie #sicilia Da Qwince piattaforma digitale per migliorare l’aderenza alle terapie - - Giornaleditalia : Da Qwince piattaforma digitale per migliorare l'aderenza alle terapie - Italpress : Da Qwince piattaforma digitale per migliorare l’aderenza alle terapie -

Da Qwince piattaforma digitale per migliorare l'aderenza alle terapie ... Italpress Da Qwince piattaforma digitale per migliorare l’aderenza alle terapie PALERMO (ITALPRESS) – A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Salute, Qwince ha lanciato oggi la nuova piattaforma digitale PuntoFarma per la gestione della cronicità. Della soluzione tecnologica ... Nuova piattaforma digitale aiuta i pazienti cronici a migliorare l’aderenza alle terapie Salute Nuova piattaforma digitale aiuta i pazienti cronici a migliorare l’aderenza alle terapie - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ... PALERMO (ITALPRESS) – A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Salute, Qwince ha lanciato oggi la nuova piattaforma digitale PuntoFarma per la gestione della cronicità. Della soluzione tecnologica ...Salute Nuova piattaforma digitale aiuta i pazienti cronici a migliorare l’aderenza alle terapie - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...