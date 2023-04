LIVE Ginnastica artistica | Trofeo Jesolo 2023 in DIRETTA | si parte con il volteggio | Esposito e Manila Esposito in gara

(Di domenica 2 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Emma Fioravanti è purtroppo caduta durante il suo esercizio alla trave. Un peccato perché gli elementi sono di notevole spessore. 14.37 Finiti i minuti di riscaldamento. Inizia la. 14.33 Alla trave juniores vedremo Emma Fioravanti e Sara Caputo. Inanche le statunitensi Gabrielle Hardie e Audrey Snyder, le giapponesi Remi Watanabe e Ruka Iijima, le tedesche Amalia Preuss e Mara Dietz. 14.32 Alci sarannoe Asia D’Amato, pronte a sfidare le sudcoreane Solyi Shin e Seojeong Yeo (bronzo olimpico) e la canadese Tegan Shaver. 14.28 Si disputeranno in contemporanea una finale senior e una finale junior, in modo da provare a contenere i tempi. 14.25 Le seniores partiranno con ...

LIVE Ginnastica artistica, Trofeo di Jesolo 2023 in DIRETTA: l’Italia trionfa, punteggio mostruoso! Fate mondiali, Esposito vince OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE FINALI DI SPECIALITA' DEL TROFEO DI JESOLO DI GINNASTICA ARTISTICA 12.58: Italia protagonista anche nella finale della sbarra maschile c ...