Netflix, il remake americano di Mare Fuori: arriva Sea Out con Cole Sprouse nei panni di Chiattillo (Di sabato 1 aprile 2023) Il successo di Mare Fuori è sorprendente: solo a febbraio, la prima parte della terza stagione ha avuto su RaiPlay oltre 100 milioni di visualizzazioni. Anche Netflix – che vanta nel proprio catalogo i primi due capitoli – ha ottenuto un grande riscontro. Febbraio da record: #MareFuori su @RaiPlay supera 105 mln di visualizzazioni. Per oltre il 40% la platea è composta da giovani con meno di 25 anni https://t.co/1b3braGylD #MareFuori3 pic.twitter.com/B0yTuLBzNx — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 28, 2023 Per questo motivo il team americano di Netflix ha ben pensato di acquistarne i diritti e di creare un remake dal titolo Sea Out. Stessa storia, stessi racconti, stessi protagonisti, ma diversi ...

