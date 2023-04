Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Leonardi pronta a tornare in campo: 'Da mamma ancora più motivata' - Gazzetta_it : Leonardi pronta a tornare in campo: 'Da mamma ancora più motivata' - thevolleynews : Giulia Leonardi pronta a tornare in campo? Firenze ci pensa -

Gli amanti del volley femminile non l'hanno dimenticata negli ultimi due anni, nonostante abbia (temporaneamente) abbandonato il campo. Troppe le emozioni regalate da Giulia ai tifosi di Busto Arsizio (soprattutto), ma anche di Piacenza, Urbino, Forlì e Cesena. Ma anche con la maglia della Nazionale. E con grande probabilità nella prossima stagione tornerà a ......

Leonardi pronta a tornare in campo: "Da mamma ancora più motivata" La Gazzetta dello Sport

L’ex libero di Uyba e Piacenza (un tricolore, una Coppa Italia e tre Coppe Cev) tornerà a giocare dopo la nascita di Leonardo probabilmente con Firenze: "Non ho mai dato l’addio ho ancora tanta passio ...