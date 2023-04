Juventus, conviene tenere Chiesa? Pro e contro (Di sabato 1 aprile 2023) Chiesa non ha avuto una stagione semplice e in estate potrebbe esserci la possibilità di cederlo; ecco i pro e i contro della sua permanenza. Una delle notizie positive di questa stagione bianconera è stata il rientro di Chiesa; l’esterno azzurro, infortunatosi nel gennaio 2022 nella gara dell’Olimpico contro la Roma, è tornato a disposizione di Allegri ma non sembra essere ancora al massimo della condizione fisica. Chiesa (LaPresse)I problemi avuti contro il Friburgo (nella gara di andata) e contro l’Inter quando è uscito dopo pochi minuti dal suo ingresso destano non poche preoccupazioni. Il timore è che il giocatore possa faticare a tornare ai suoi livelli. Anche per questo non sembra si possano escludere delle riflessioni nel corso della prossima estate; ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 1 aprile 2023)non ha avuto una stagione semplice e in estate potrebbe esserci la possibilità di cederlo; ecco i pro e idella sua permanenza. Una delle notizie positive di questa stagione bianconera è stata il rientro di; l’esterno azzurro, infortunatosi nel gennaio 2022 nella gara dell’Olimpicola Roma, è tornato a disposizione di Allegri ma non sembra essere ancora al massimo della condizione fisica.(LaPresse)I problemi avutiil Friburgo (nella gara di andata) el’Inter quando è uscito dopo pochi minuti dal suo ingresso destano non poche preoccupazioni. Il timore è che il giocatore possa faticare a tornare ai suoi livelli. Anche per questo non sembra si possano escludere delle riflessioni nel corso della prossima estate; ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : @Irena67516527 È possibile, di sicuro alla Juventus conviene - LoGerfoFabio : RT @mannax1897: @stevieansioso In pratica non è un tifoso, recita in base a ciò che conviene ?? Un insulto verso chi ha giurato eterno amor… - mannax1897 : @stevieansioso In pratica non è un tifoso, recita in base a ciò che conviene ?? Un insulto verso chi ha giurato ete… - andrea81217 : @cocacoli1990 @JU29ROTEAM @FabrizioBava @guido_vaciago @massimozampini @FabRavezzani A loro non conviene fare un'al… - patrizia2601 : Buongiorno sto organizzando il fine settimana a Torino in occasione di Juventus Milan. Per l'acquisto dei biglietti… -