Pro Sieben Sat1 | al via streaming e licenziamenti

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il capo di Pro-punta sullo ‘’ e annuncia il taglio di posti di lavoro Handelsblatt, di Joachim Hofer, pag, 31 Il nuovo direttore di ProSat 1, Bert Habets, sta avviando un programma di austerità. “Abbiamo già iniziato a tagliare i costi e stiamo valutando tutto”, ha dichiarato martedì il manager. Ha aggiunto che questo programma sarà combinato con tagli al personale. I colloqui in merito sono attualmente in corso. Habets non ha voluto dire quanti posti di lavoro saranno interessati. “Anche molti concorrenti stanno tagliando il personale in questi tempi difficili”, ha detto Habets. L’olandese è alla guida del più grande gruppo radiotelevisivo privato tedesco dall’autunno. Martedì ha spiegato per la prima volta la sua strategia. Secondo questa strategia, in futuro Proinvestirà ...