Inter | D’Ambrosio | «Il mio idolo Ronaldo | ma sono cresciuto con le cassette di Maradona»

Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, ha parlato Intervistato sul canale nerazzurro Recast. Ecco le sue dichiarazioni Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, ha parlato Intervistato sul canale nerazzurro Recast. POSTO DEL CUORE – «Milano, Torino e Napoli. Napoli è dove sono nato, ci sono la gran parte dei miei affetti. Torino perché ho iniziato lì il cammino a livello professionistico. E Milano per la storia che mi lega all'Inter, poi qui ho aperto attività e sono nati i miei figli». idolo – «Come calciatore, Ronaldo il fenomeno. Faceva cose mai viste prima. Se devo andare ancora più indietro, a Napoli io sono cresciuto con le cassette di Maradona».

