Mancini polemico | «Retegui? Delle prime sette l’unico centravanti è Immobile»

Il ct Roberto Mancini ha risposto con vena polemica alle domande sul perchè della convocazione di Mateo Retegui Roberto Mancini, a Sky Sport, ha così risposto alle domande sulla convocazione di Mateo Retegui. Retegui E GLI ORIUNDI – «Faccio questo lavoro apposta, bisogna prendersi delle responsabilità, ai giocatori spieghiamo cosa vogliamo e cosa può succedere. Retegui è un ragazzo giovane, gli serve tempo e se verrà a giocare in Italia o in Europa sarà un vantaggio. Purtroppo è così in questo momento: tra le prime sette di Serie A solo la Lazio ha un centravanti italiano, cioè Ciro Immobile. Poi ognuno può dire quello che vuole, ma certe polemiche lasciano il tempo che trovano».

