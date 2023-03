Libia, passi incoraggianti verso l’unificazione dell’establishment militare (Di lunedì 27 marzo 2023) “Mabrouk Libya!”. Auguri Libia! Contrariamente a quanto accaduto in passato, il mese di Ramadan, sacro per i musulmani, è iniziato quest’anno positivamente per i libici. Una visita a Tripoli dei cinque alti ufficiali militari, rappresentanti delle forze armate arabe libiche orientali, precedentemente Libyan National Army (LNA), rappresenta uno step importante nel processo di unificazione dell’establishment militare. La Libia, sprofondata nel caos di amministrazioni rivali e fazioni armate contrapposte, dopo il rovesciamento del colonnello Muammar Gheddafi, nel 2011, potrebbe presto avere un esercito unito a proteggere i propri confini e quello che ne resta della propria sovranità territoriale. I cinque membri del Comitato militare Congiunto (JMC 5+5) provenienti dalla Libia orientale ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 27 marzo 2023) “Mabrouk Libya!”. Auguri! Contrariamente a quanto accaduto in passato, il mese di Ramadan, sacro per i musulmani, è iniziato quest’anno positivamente per i libici. Una visita a Tripoli dei cinque alti ufficiali militari, rappresentanti delle forze armate arabe libiche orientali, precedentemente Libyan National Army (LNA), rappresenta uno step importante nel processo di unificazione. La, sprofondata nel caos di amministrazioni rivali e fazioni armate contrapposte, dopo il rovesciamento del colonnello Muammar Gheddafi, nel 2011, potrebbe presto avere un esercito unito a proteggere i propri confini e quello che ne resta della propria sovranità territoriale. I cinque membri del ComitatoCongiunto (JMC 5+5) provenienti dallaorientale ...

