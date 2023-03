Napoli-Milan, brutte notizie per Pioli: due rossoneri si fermano in Nazionale! (Di domenica 26 marzo 2023) I campionati europei si sono fermati per due settimane per dare spazio alle nazionali, impegnate tra amichevoli e gare di qualificazione a Euro 2024. Il Napoli è la squadra che ha “perso” più giocatori durante questa sosta: sono ben 16 gli azzurri convocati dalle rispettive nazionali. Non sarà certamente contento mister Spalletti, costretto a preparare il big match contro il Milan del 2 aprile con soli pochi elementi della rosa. Luciano Spalletti Ma le brutte notizie però sono arrivate in mattinata al suo collega Stefano Pioli: come riportato da RMC Sport, Pierre Kalulu non ha giocato l’amichevole dell’Under 21 tra Inghilterra e Francia a causa di un problema al polpaccio. Il difensore francese è rimasto in panchina per 90 minuti ieri e con molte probabilità darà forfait anche per ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 marzo 2023) I campionati europei si sono fermati per due settimane per dare spazio alle nazionali, impegnate tra amichevoli e gare di qualificazione a Euro 2024. Ilè la squadra che ha “perso” più giocatori durante questa sosta: sono ben 16 gli azzurri convocati dalle rispettive nazionali. Non sarà certamente contento mister Spalletti, costretto a preparare il big match contro ildel 2 aprile con soli pochi elementi della rosa. Luciano Spalletti Ma leperò sono arrivate in mattinata al suo collega Stefano: come riportato da RMC Sport, Pierre Kalulu non ha giocato l’amichevole dell’Under 21 tra Inghilterra e Francia a causa di un problema al polpaccio. Il difensore francese è rimasto in panchina per 90 minuti ieri e con molte probabilità darà forfait anche per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - B24PT : 11 abril: Benfica - Inter // Man City - Bayern 12 abril: Real Madrid - Chelsea // Milan - Napoli 18 abril: Chelsea… - GoalItalia : Sorteggio PAZZESCO ?? Milan-Napoli e possibile derby italiano anche in semifinale! ???? #UCLdraw - Salvato51707026 : @drfaust1971 @Carloalvino Per la verità il goal di mano maradona l ha fatto con la nazionale argentina non con il N… - bonolismo : @FianteAlighieri Napoli Inter Lazio Milan Roma Juve Atalanta Bologna Champions: City Europa League: Manchester Uni… -