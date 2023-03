Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Aprilia / Elezioni comunali 2023: Luana Caporaso presenta la sua candidatura a sindaco - infotemporeale : Aprilia / Elezioni comunali, si presentano i primi due candidati a sindaco: Luana Caporaso e Lanfranco Principi - Latina_Oggi : Elezioni ad Aprilia, Lanfranco Principi ufficializza la sua candidatura Il candidato sindaco presenterà la sua squa… - Latina_Oggi : Elezioni ad Aprilia, Luana Caporaso lancia la candidatura a sindaco Sabato all'ex bar Europa l'inaugurazione del po… - Latina_Oggi : Elezioni, Marchitti e gli ex di Forum lanciano il movimento Siamo Aprilia Il consigliere e gli altri membri del gru… -

... probabilmente con Matilde Celentano; Terracina alla Lega, forse con Sara Norcia;a Forza Italia, con Lanfranco Principi. Ecco, secondo le indiscrezioni, lo schema per le...Punto! Molti attendevano una sua discesa in campo alle scorseregionali. Servivano i voti ... Lui pensa di gestire il potere ancora per un po' ma addevono fare una scelta precisa visto ...... ha sfiorato più volte leparlamentari e garantirebbe un investimento diretto su Latina. ... In provincia di Latina vanno alle urne, tra gli altri, Latina città,e Terracina: quasi 250 ...

Elezioni ad Aprilia, la coalizione civica punta su Luana Caporaso ilmessaggero.it

TERRACINA – A.A.A. candidato sindaco cercasi. È il dilemma cui deve dare una risposta il centrodestra di Terracina nei prossimi giorni per la scelta del candidato alla carica di primo cittadino da pre ...Luana Caporaso ha ufficializzato questa mattina la sua candidatura a sindaca dello schieramento civico. La presentazione si è tenuta presso la sede elettorale di via Giovanni XXXIII davanti ...